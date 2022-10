Urgen las prometidas mejoras viarias para Teo entre Cornide y O Aido

Teo. La Corporación teense sigue a la espera de que la Diputación mueva ficha tras solicitar en pleno la ampliación de la carretera DP-0205 y la mejora de la seguridad viaria en el núcleo de A Igrexa, en la parroquia de Luou.

Según se recordaba en el pleno, “a estrada DP-0205 ten un trazado de 13.010 metros que une Bertamiráns (Ames) coa Ramallosa (Teo) e soporta un tráfico moi intenso como vía de conexión da AG-59 e da AC-841 coa AG-56 e a N-550”. Paradójicamente, esta vía fue ampliada en su totalidad hace ya más de una década, incluyendo variantes de varios kilómetros para alejarla de los núcleos tradicionales por los que pasaba.

Pero “incomprensiblemente, un tramo de algo máis de tres mil metros comprendido entre os puntos quilométricos 7,850 (Lugar de Cornide, Calo) e 11,200 (O Aido, Luou), quedou fóra do proxecto e nun estado de lamentable abandono en canto á seguridade viaria”, aludían.

Y es que el 27 de junio de 2008, la Administración provincial aprobaba un proyecto para ampliar y mejorar este tramo, “chegando incluso a anunciar a urxente expropiación, no BOP do 1 de febreiro de 2010”. Y la realidad, añaden, es que “14 anos despois o único que se fixo foi dilapidar aglomerado recrecendo innecesariamente a plataforma, o que elevou os problemas de seguridade viaria e orixinou outros co estancamento das pluviais”. Exigen que se retome y corrijan curvas en Aido, Carballeira de Luou, Espasande, Seixos y Cornide. O. D. V.