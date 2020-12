Vecinos de Francos continúan con sus viales destrozados

“Teñen que vir arranxar isto dunha vez, porque está a entrar a auga na casa”. Así recibía una vecina de Vilar de Francos (Teo) al enviado de este diario sin casi darle tiempo a abrir la boca. Y es que el pésimo estado del viario local, que viene denunciando otro lugareño desde 2019, se ha topado con la negativa de la administración local a responder rápidamente a las necesidades de quienes pagan sus sueldos, después de prolongar el reasfaltado del núcleo principal en dos anualidades.

Precisamente, la renovación del firme de Vilar de Abaixo se abandonaba en 2019 después de que operarios de la empresa encargada confirmasen que iban a ejecutar dicho asfaltado “ata onde chegaran os cartos”. Finalmente, este año se retomaban las labores en la parte del núcleo principal que faltaba, pero no así en su perímetro, donde los ánimos de los teenses se han caldeado más, si cabe, tras consultar por enésima vez al Concello, y echarles en cara desde la administración municipal que hayan optado por acudir a la prensa.

Mientras, la hierba de las cunetas toma casi por completo el destrozado asfalto en una carretera especialmente estrecha jalonada de fochancas similares a las que eran tan aficionados en el vecino Ayuntamiento de Santiago hasta la renovación del ejecutivo local el año pasado.

Pero no se acaban ahí las tribulaciones de los lugareños: si la edil de Urbanismo aseguraba que el proyecto de la rotonda del Cruce do Espiño para acceder a la localidad estaba aprobada, e incluso miembros del Ministerio de Fomento se ponían en contacto con este diario para dar fe de ese hecho, el caso es que de la obra a pie del vial N-550 no se ha vuelto a saber, ni tampoco de los técnicos estatales que con ahínco garantizaban la obra llamando directamente a este periódico.

Otra de las demandas que continúa sin ser atendida es la que denunciaba la falta de seguridad que existe para acceder a la marquesina del autobús, ya que la carretera nacional suma varios carriles en este punto concreto.