Vedra conmemora o viño, a camelia e o Entroido

VEDRA. Baixo o título ‘En corentena Vedra non para’, o Concello está a preparar unha serie de actividades online para que a pesar das circunstancias, o Entroido, a Camelia e a Festa do Viño estén presentes. Os festexos homenaxearanse “utilizando, máis ca nunca, as redes sociais e medios en liña e evitando os eventos que impliquen aglomeracións e contacto”, sinalan fontes municipais. “Somos moi conscientes de que é difícil, xa que se trata de tres dos nosos grandes eventos, pero o noso único obxectivo, nestes momentos tan complicados, é mantelos vivos, é manternos vivos”, engaden.

A primeira parada deste proxecto é unha homenaxe aos entroidos parroquiais. A fin de semana pasada abordouse o de San Pedro de Vilanova e na do 20 e do 21 repetirase cos de San Xián e Trobe respectivamente. A outra iniciativa en marcha é un certame fotográfico de disfraces. Hai que subir a imaxe co cancelo #disfrazatenacasa antes do 22. A.P.