Vedra conta cunha nova páxina promocional

Vedra. O Concello de Vedra vén de poñer en marcha a través de Facebook unha nova conta chamada ‘Vedra Turismo’. Mediante este perfil o goberno local está a ensalzar a cultura da vila e os monumentos máis destacados.

A famosa ponte de Gundián ocupa un lugar importante neste novo perfil, tamén promocionan a área recreativa, onde animan a visitar os muíños de canle, ou a ponte de Sarandón que une a vila con A Estrada. O Pazo de Santa Cruz de Ribadulla é outros dos espazos que o Concello está a pór en valor. Tampouco se esquecen da casa reitoral de Merín, que posúe unha cruz de orixe románico no seu portalón, nin dos miliarios (columnas cilíndricas localizadas nas vías romanas para marcar as distancias). E é que dende esta nova páxina relatan que por Vedra pasaba a IV vía militar romana e no ano 1867 atopouse na Gándara, en San Fins, un miliario da época de Calígula. Agora consérvase no Museo da Catedral de Santiago. Case cada día o perfil vaise actualizando con todo tipo de curiosidades para os turistas e para os propios veciños. A.P.