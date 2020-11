Vedra convida á veciñanza a pedir comida para levar nos restaurantes

Vedra. O Concello de Vedra, ao igual que outros da comarca de Santiago, atópase no nivel 3, o que implica que os bares e restaurantes están pechadas ata novo aviso. A única posibilidade que ten a hostalaría vedresa de seguir activa é servir comida ou bebida para levar. É por iso que con ánimo de ofrecer apoio aos negocios locais, o Concello emprega as redes sociais para informar sobre os negocios que ofrecen esta alternativa.

O fogar do avó serve cafés, chocolates e churros de luns a domingo en horario de 08.00 a 15.00 horas (teléfono: 981 511666 e 628 775 605). O mesmo elabora O Candil de luns a domingo, entre as 08.00 e as 15.00, ademais de comida encargada previamente (de martes a domingo) en horario de 08.00 a 22.30. O teléfono é 675 652624 e 644 730 941. A Dorna prepara menús de luns a venres de 12.00 a15.00 (contacto: 636 396 440 e981 503376). A.P.