Vedra felicitará o Nadal coa tarxeta dun neno da vila

VEDRA. O Concello de Vedra felicitará o Nadal á veciñanza co traballo gañador do certame de tarxetas de Nadal. Está dirixido aos nenos e nenas de 0 a 12 anos empadroados ou escolarizados no municipio e cada participante deberá deseñar o que para el mellor representa estas datas. Aínda que só unha será a tarxeta escollida, haberá agasallos para todos os participantes e un premio para os mellores traballos de cada categoría (hai cinco). Hai que enviar os deseños en versión dixitalizada ao correo electrónico cultura@concellodevedra.gal ou ben poden entregarse fisicamente no departamento de Cultura ou nos centros escolares ata as 14.00 horas do día 2 de decembro. C.E.