Vedra lucirá unha alfombra floral o próximo xoves

VEDRA. O concello de Vedra converterase o xoves 21 de xullo no campo da festa do Santiaguiño, na parroquia de Vilanova, no escaparate dunha alfombra floral como ofrenda ao Apóstolo. Este traballo será realizado pola Federación de Alfombristas Galegos coa colaboración dos colectivos participantes nas Xornadas Arredor da Camelia e poderá verse rematada ás 21.00 horas, momento no que será o acto de presentación, da man da antropóloga Ana Filgueiras e do presidente de FAGAARTE Manuel Alonso. Con todo os curiosos poderán ver durante a tarde o proceso de elaboración. O broche musical correrá a cargo dunha sección da Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla. C.E.