Vedra mellorará a eficiencia enerxética do pavillón polideportivo e da gardería municipal

Vedra. O Concello de Vedra rematará antes de final deste verán as obras de renovación das envolventes do pavillón e da gardería municipal. Ambos traballos supoñen un investimento en eficiencia enerxética de máis de 467.000 euros.

O primeiro dos proxectos substitúe a envolvente térmica do pavillón polideportivo municipal. Esta actuación reducirá as emisións de CO 2 de 34,31 a 23,97 quilos por ano. A categoría enerxética do edificio pasará de C a B e o aforro enerxético conseguido será dun 28,87 por cento. A obra afecta a unha superficie de máis de 600 m2 no caso dos peches, e de 1.900 m2, no caso da cuberta.