Vedra propón facer o camiño de Gaspar Melchor e Baltasar

Chega o Nadal máis atípico coñecido ata o momento, pero non por iso a cativada se quedará sen actividades festivas. O Concello de Vedra acaba de pechar as súas, moi cauteloso coas medidas de seguridade, pero non por iso menos interesantes ca outros anos. De feito, a axenda da cativada está ao completo.

A primeira proposta arranca hoxe en forma de torneo de xadrez en liña entre colexios. Continuará o 26 de decembro, pero nesta ocasión farase a versión individual. Papá Noel visitará o municipio o día 21 e irá percorrendo todas as escolas. Iso si, por motivos de seguridade, farao virtualmente. Para as xornadas do 23, 28 e 29 e para o venres 4 de xaneiro, en horario de 16.00 a 18.00 horas, o goberno local ten preparada a actividade ‘Tardiñas de Estrelas’, na que os máis cativos e cativas traballarán cos astros luminosos.

As propostas continuarán o día de Noite Boa, posto que a veciñanza poderá escoitar online as Cantarelas de Nadal grazas á Asociación Cultural San Campio. Xa o sábado 26 está prevista unha sesión de contacontos da man de Raquel Queizás na Nave da Estación e ao rematar será o momento da entrega de premios do Concurso de Tarxetas de Nadal. Para o 29 está preparado un obradoiro de reación de lanternas de constelacións, que se impartirá ás 17.00 horas na casa da cultura da Cruxa en San Xián de Sales. No mes de xaneiro o día 2 toda a familia poderá desfrutar do espectáculo Superheroe de Fran Rei, e o 5 os Reis Magos visitarán o concello. Farano na Nave da Estación con cita previa. A través da web municipal poden facerse as inscricións para as actividades presenciais.

A parte, organizouse unha actividade moi especial: o ‘Camiño das Estrelas’. A idea é facer o mesmo percorrido que os Reis fixeron cara Belén, pero en vez de ir ata Oriente, polo concello. Na web pódese descargar a credencial e logo hai que ir buscando estrelas (serán de madeira) pola parroquia e pegándoas no pasaporte para que os Reis concedan a ‘estrelana’.