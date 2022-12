Vedra remata as obras na gardería

Vedra. O Concello de Vedra rematou as obras de renovación da envolvente da gardería municipal. As melloras financiáronse, en parte, grazas á axuda conseguida no ano 2020 a través do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014 -2020. Con estas obras a Escola Infantil de Vedra conta cunha fachada ventilada que é capaz de mellorar a súa eficiencia e tamén o seu illamento. Os traballos afectan a unha superficie de 400,65 m2 no caso dos peches e de 518,9 m2 no da cuberta para unha superficie construída de 453,3 m2. A actuación suporá reducir as emisións de CO2 por ano de 60,74 Kg/m2 ata 46,72 Kg/m2. O custo, segundo indicaron fontes do goberno local, é de 173.490,23 euros, e deles o IDAE aporta 138.792,18 euros. C.E.