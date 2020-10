Vedra vai ter fibra óptica no 85 por cento do municipio

Vedra. O municipio vedrés contará antes de que remate o 2021 con fibra óptica no 85% do territorio. Así o acaba de comunicar o Concello, que explica que Telefónica “afronta na actualidade o deseño da alimentación definindo as zonas nas que se situarán as distintas cabeceiras de distribución”, apuntan dende o goberno local.

En concreto a fibra chegará a máis de 90 lugares e rúas de Vedra e no futuro a previsión é ampliar o número. A ideá é acadar “o cincuenta por cento da poboación antes de finais de ano e o resto, ata o 85%, antes de que remate 2021, conectando en total 1.165 unidades inmobiliarias”, apuntan fontes municipais. O seguinte paso, informan, “será a solicitude dos permisos particulares precisos para elaborar os estudos técnicos de campo dos que sairán o deseño final da rede”.

A fibra óptica instalarase nas canalizacións xa existentes e só en caso de que fora necesario, por calquera causa non prevista, realizaríase obra civil previa solicitude dos permisos necesarios, aclara o Concello. Hai que lembrar que este sistema ofrece a posibilidade de ter en moi pouco espazo milleiros de cables de conexións e unha maior velocidade na transmisión de datos. A. P.