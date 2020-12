Viaño lembra os vellos tempos de calefacción animal e lareiras

Maximino Viaño, o cronista oficial de Ames, volve a envorcar na Rede de redes toda a súa sabiduría secular para que as novas xeracións non esquezan o legado dos seus. E, neste caso, refírese aos antigos sistemas que tiñan nas casas galegas para quecerse e, de paso, secar ben castañas e chourizos.

Porque aínda que pareza mentira, noutros tempos convivía animais e persoas nas vivendas, asegurando deste xeito un bo e ecolóxico sistema de calefación. Di Viaño que “as cortes do gando ocupaban arredor de dous tercios dentro das casas, e incluso había vivendas que tiñan os pesebres sen aislamento pegado a o espazo da cociña”. Isto era debido a que o alento das vacas e a fermentación da cama do gando eran necesarios para axudar nas frías, e sobre todo húmidas, noites do inverno.

“Pero coa reforma da cociña e a instalación eléctrica que permitía complementar con elementos axeitados a falta de calor, o primeiro que se impoñía era a eliminación do gando de dentro das casas”. Aquí hai que indicar, sempre segundo o cronista, que ante a tenaz resistencia dos labregos, xogou un papel importante o Servicio de Extensión Agraria “cuxa primeira oficina, a axencia número un de España, foi montada en 1956 en Negreira”, con Amador Rodríguez Troncoso á fronte. Pois ben, a labor de debut que emprenderon “foi convencer aos propietarios de botar as cortes fora das vivendas; ata o punto de que nas duas últimas décadas do século pasado apenas quedaban dentro das casas”, atestigua o protagonista destas liñas, veciño do lugar de Tapia.

Pero o tema trouxo máis consecuencias: “O quitar as cortes de dentro das casas e acomodar o gando en cortes no exterior, levou consigo, como dixemos, grandes reformas nas vivendas (despensas, cuartos da costusa, oficinas para levar as contas e leer ou habitacións)”, o que a súa vez propiciou un novo problema: “Os maiores da famillia, acostumados a monear, arrimados á coluna da cheminea ou á pedra do forno, na beira do lume da lareira vella, mirando como comían as vacas no pesebre, ou os becerros brincaban na corte cando as nais ían pacer ou as poñían a o xugo, non se atrevían a ir sentarse nos sofás novos; ata o punto de ter que instalar os primeiros televisores nas cociñas”, suliña.

E hai máis: os novos tempos tamén finiquitaron outro elemento calefactor central, porque “coa a instalación da luz eléctrica, entre 1930 e 1950, xa recibiron un aviso as lareiras de que tiñan os días contados. Agora xa non eran necesarias, para ler un libro, a cartilla da doctrina do Padre Astete, un diario... poñerse todos da casa arredor do lume para escoitar a o que leía en voz alta a luz do único candil ou lus de carburo acendido. Agora podia facelo cada un onde e cando quixera”.

E velaí que o golpe definitivo chegaría coas cociñas de ferro, chamadas en principio económicas, e que convertiron en obsoleto o conxunto das ancestrales lareiras. Ademáis de ocupar menos espazo, e a prancha de ferro expandir de forma homoxénea o calor por todo o hábitat, “quedaban fora de servicio os potes de ferro de 3 patas e aros de colgar, as trepias, a borralleira, o forno de pedra ou de ladrillo e a cheminea”.

E con ela, tamén voaban os canizos, ou caínzos, “un entramado construído no centro do voladizo da cheminea para curar as castañas de castiñeiro”, que eran a base da alimentación dos antergos ata ser sustituidas polas patacas, importadas de América. “Miñas duas avoas, nacidas en 1860-70 aínda lle chamaban as patacas castañas da terra”, remata Maximino Viaño.