Vídeos e doazón de víveres grazas a ‘O poeta que baila’

Ames. O auditorio da casa da cultura da meirande urbe amesá acollerá a presentación dos dous vídeo-clips do proxecto O poeta que baila do IES do Milladoiro e do IES Marco do Camballón de Vila de Cruces este mércores, a partir das 11.00 horas.

Trátanse duns vídeos musicais nos que, a partir de dous poemas de Florencio Delgado Gurriarán, musicaron dende as comunidades educativas dos dous centros de ensino. A maiores, haberá unha serie de actuacións da rapazada de ambos centros unindo música, danza e palabra baixo un mesmo propósito solidario. O obxectivo é xuntar produtos de Nadal para o banco de alimentos do Concello de Ames, polo que agradécese que alumnado e familias que se acheguen colaboren na medida das súas posibilidades ca iniciativa solidaria.

O proxecto O poeta que baila realizouse nos dous últimos cursos para coñecer e dar a coñecer a vida e obra do poeta homenaxeado o Día das Letras Galegas 22, vinculando os seus valores aos da xuventude galega do século. A iniciativa gañou o Premio á Innovación Educativa en Normalización Lingüística no 2022, e o IES Milladoiro musicou o poema Sede na nova Galiza, nun proceso creativo conxunto co alumnado do Colectivo Euterpe e artistas como Xurxo Souto, Lola de Ribeira, Ricardo Gurriarán máis Richi Casás, dirixidos por Antía Ameixeiras. M. Manteiga