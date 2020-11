Villalobos y Berasategui, devotos del solomillo que sirven en Casa Barqueiro

negreira. La exdiputada popular Celia Villalobos declaraba al presentador del programa Como Sapiens que la ilusión de su vida pasaba por conocer al 12 estrellas Michelin, Martín Berasategui. Pero lo que no imaginaba es que iba a ser el gran chef quien le descubriera la calidad de la carne que sirve un restaurante de Negreira, Casa Barqueiro, regalándole no sólo una chaquetilla firmada en su establecimiento de Lasarte, sino también la receta “de una carne gallega impresionante”. Y así se la presentaba el restaurador garrote total: “Este es un solomillo de vaca de Galicia que me ha mandado mi amigo Rogelio de Negreira, que tiene unas vacas que te dejan alucinado”, aleccionaba Berasategui ante la apabullante pieza criada por los hermanos Rial bajo la supervisión del experto ganadero Caquelo en tierras barcalesas. El plato, elaborado con la pieza aderezada con mantequilla y pertrechada con salsa de acelgas y espinacas, parece que convenció a ambos comensales, contribuyendo además a divulgar la exquisitez de los productos del Val de Barcala. Hay que recordar que Berasategui no sólo es cliente habitual del número trece de la negreiresa avenida de Santiago, sino que colabora en los eventos benéficos de los inefables hermanos Rial. o. d. vilar