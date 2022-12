Villar ensinará na Proa a xestionar o estrés dos emprendedores o día 14

A Maía. A Maía. O espazo de coworking A Proa, na meirande urbe, organiza o próximo mércores, 14 de decembro, un taller sobre a xestión do estrés no emprendemento que será impartido por Eva Villar. Terá lugar ás 12.00 horas no local sito no acceso a Novo Milladoiro. A entrada é de balde, e os interesados en asistir poden inscribirse premendo na ligazón da web.

Responsabilidade, obxectivos, imprevistos, frustración, dificultades, adversidades e moita presión forman parte habitual do proceso de emprendemento. O espazo colaborativo A Proa propón un taller da man de Eva Villar sobre como xestionar todos estes sentimentos a nivel emocional e mental, algo que pode marcar a diferenza para acadar mellores resultados á hora de emprender. No obradoiro, Villar explicará cal é o funcionamento do estrés, como se dispara e por que resulta difícil saír dese estado con rapidez, dando pautas para lograr acadalo. M. Outeiro