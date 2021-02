Vintedúas obras optan ó premio de teatro Laudamuco

BRIÓN. Vintedúas son as obras que polo de agora concorren ao Premio Laudamuco para Textos Teatrais, convocado polo Concello de Brión en colaboración coa Academia Galega de Teatro e Edicións Positivas. Trátase do galardón anual con maior dotación económica do teatro galego, 7.000 euros, ao que hai que engadir a edición da obra gañadora a cargo de Edicións Positivas. O prazo de presentación está aberto ata este venres 12 de febreiro na casa da cultura (deben ser cinco copias asinadas cun lema). “Estamos satisfeitos pola cantidade de obras recibidas a estas alturas, xa que duplicamos o número da pasada edición”, explica o técnico de Cultura, Alberto Álvarez. m.m.