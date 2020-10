Visitan ós nenos de Boqueixón os famosos Bolechas

BOQUEIXÓN. O Concello de Boqueixón iniciou xa o ciclo de teatro Escena Pequena co espectáculo Os Bolechas e as portas dos Camiños. Máis de medio cento de persoas acudiron á casa da cultura de Camporrapado para gozar desta sesión cultural en familia. A actividade incluiu un concurso no que as persoas asistentes debían responder a unha serie de preguntas sobre catro Camiños de Santiago: o Francés, o Inglés, o Portugués e a Vía da Prata. A través deste xogo, as familias asistentes puideron reforzar os seus coñecementos sobre a cultura e as rutas xacobeas. O ciclo continuará o 11 de outubro co espectáculo Pallaso total, de Duende Circo. Será na carballeira de Rodiño ás 12.00 horas. A. P.