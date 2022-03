Volve a Escola Integral de Maiores con vinte prazas

A Maía. A Escola Integral de Maiores do Milladoiro, coordinada polo voluntariado e dependente da concellería de Benestar Social, volve case dous anos despois para promover a aprendizaxe nesta etapa da vida. As persoas maiores que queiran participar desta actividade deberán inscribirse na Oficina Municipal do Voluntariado, chamando ao teléfono 662 377 044 ou enviando un email a voluntariado@concellodeames.gal. En total, haberá vinte prazas.

O obxectivo principal da educación das persoas maiores, ademais de darlle pulos á súa cultura, pasa tamén por fomentar o autodesenvolvemento dos maiores. E faino traballando dous aspectos: o desenvolvemento cognitivo, clave para as habilidades e manexar novas ferramentas, e o desenvolvemento social, co que as persoas maiores obteñen o seu propio espazo, recoñecendo socialmente as súas necesidades, intereses, motivacións e expectativas.

Ademais, acudir a estes espazos fomenta a participación social, novos vínculos, o fortalecemento das relacións interpersoais e a inclusión social, entre outros.

A edil de Benestar Social e Voluntariado, Luísa Feijóo, amosou a súa ledicia por retomar a Escola Integral de Maiores. “Despois deste tempo de parada obrigada pola situación de pandemia vemos máis necesario que nunca volver á tan ansiada normalidade”, dixo. M. O.