Volve ó pavillón o mercadiño de Nadal da Baña o vindeiro día 12

A Baña. Libros, roupa ou artesanía serán algúns dos artigos que se poderán adquirir no mercadiño de Nadal da Baña que, tras o paréntese obrigado do pasado ano por causa da covid, chegará o domingo 12 de decembro á súa sexta edición no pavillón municipal de San Vicenzo. Inclúe obradoiros e espectáculos, comida a visita de Papá Noel.

Haberá varias ducias de postos onde o público poderá facer as súas compras entre as doce da mañá a as oito da tarde e terá á súa disposición un autobús que fará o mesmo percorrido polas parroquias bañenses que os primeiros luns de mes para asistir ás feiras mensuais.

Impartiranse tres talleres: un de artesanía en palla, outro de papel e un máis de instrumentos tradicionais. Quen desexe participar poderá apuntarse o propio día deste feiral no pavillón ou reservar praza chamando ao Concello ou no número 682 859 367.

A programación lúdica complétase cun espectáculo de maxia a cargo de Dani Polo, programado para o mediodía, e ca obra de teatro infantil Debulendo lendas... galegas da compañía Tarabelos, que dará comezo ás 16.30 horas. Actuarán pola tarde pandereteiras e a agrupación local de música tradicional Os Campantes da Baña. M. Outeiro