Xornadas para emprender en Vedra en novembro

Vedra. No marco da campaña de fomento do comercio local Hai Vedra, o departamento de Emprego municipal ten previstas tres xornadas para o mes de novembro sobre emprendemento e empresa. Todos os talleres están previstos para as 20.30 horas no centro social da vila.

A primeira está organizada para o día 13 e versará sobre cooperativas. Ao fronte da charla estarán Paco e Lola (dunha cooperativa de pequenos produtores vitivinícolas) e Strelia Electrotecnia (de traballo asociado). A segunda cita será o día 20 e estará orientada aos autónomos. Por Electricidade Lina intervirán como autónomos técnicos, e Óscar Fernández Cutrín como agrícola. Na xornada do 27 o tema central serán as sociedades (coa presenza da sociedade limitada Instaiglesias Vda. de Parada y J. Albela).

Os que desexen inscribirse ou obter información ao respecto deben facelo a través do teléfono 981 814 692. A. P.