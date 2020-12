A Asociación Camiño dos Faros apartase da política

Malpica. Despois das preguntas e propostas do deputado socialista Martín Seco no Parlamento de Galicia para desbloquear a homologación do Camiño dos Faros, os impulsores desta ruta que une Malpica e Fisterra pola costa, aseguran que con esa sesión “finaliza unha época da asociación. Un proxecto que sempre se quiso apartar da política, máis a política non foi quen de apartar del”.

Afirman que “respostas ás preguntas non houbo, mais o plan sí que o deixou claro a directora de Turismo”. A este respecto sinalan que “o PP xunto a Turismo da Deputación do BNG (e PSOE?), máis non sabemos cantos entes sostibles e todas as mentes pensantes van facer a súa ruta de Ribadeo á Guarda, tentando pisar O Camiño dos Faros, fusilando a marca asentada en Europa e aproveitándose do traballo da asociación”.

Din que “non é o mellor punto e final pero é o segundo mellor, porque non pode estar máis claro o bloqueo e o porqué. É o punto e final a calquera intento de regularizar nada e unha volta ás orixes, das que nunca tiñamos que ter saído”. J. M. RAMOS