A Costa da Vida trae a Cereixo este sábado a comedia ‘Dous no camiño’

Vimianzo. O Concello de Vimianzo xa conta os días para retomar a programación de A Costa da Vida, un dos 15 proxectos subvencionados pola Xunta ao abeiro da primeira convocatoria do fondo Territorio Cultura, dotado inicialmente con 630.000 euros.

Esta fin de semana arrincan as primeiras funcións. O sábado 14 a escola de Vilar, en Cereixo, acollerá o espectáculo de comedia Dous no camiño con Fran Rei e Isa Risco. Será ás 13.00 horas. Dirixida por Avelino González, nesta montaxe, dirixida a todos os públicos e cunha posta en escena moi sinxela, revísanse tres lendas xacobeas: a do cabaleiro francés Roldán, a da barca de pedra de Muxía, e a traslatio do Apóstolo Santiago a Compostela.

Ao día seguinte, Píscore aterrará co seu Concerto Singular no local social de Comareiro, en Serramo. Será ás 12.00 horas. O espectáculo, premio do público Festiclown 2017, ten como protagonistas a catro grandes solistas que deberán organizarse para tocar xuntos nun concerto. Esta proposta mestura o virtuosismo musical e os ritmos coa comedia xestual, o clown e a participación do público.

A Costa da Vida consta de 18 intervencións artísticas de primeiro nivel do panorama cultural galego con disciplinas como a música, a narración oral, o teatro e a comedia. O obxectivo é implicar á veciñanza en xeral, e ao tecido asociativo en particular, para acadar unha dinamización sociocultural e recuperar a vida e a cohesión social a través da cultura.

Desde o Concello agardan que o público desfrute “de obras, espectáculos e concertos de gran calidade” que se estenderán por todas as parroquias porque a cultura é “un ben que debemos coidar e ao que todo o mundo debe ter acceso”, afirman.