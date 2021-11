A escola infantil de Zas ampliará ata trinta e oito o seu número de prazas

A escola infantil de Zas, que pertence á rede pública A Galiña Azul, ofrecerá 38 prazas para nenos e nenas de cero a tres anos unha vez que rematen as obras de ampliación previstas. As xestións entre o Concello e a Consellería de Política Social, comezaron meses atrás e previsiblemente nesta semana rematarase a redacción do proxecto de ampliación para que, unha vez aprobado polo Consorcio, se inicie a licitación das obras.

Os traballos de ampliación realizaranse no primeiro andar do edificio co fin de que o proceso de execución das obras non interrompa o día a día do centro. Entre as melloras a realizar destacan a colocación dun ascensor, a creación dunha cociña totalmente equipada e a construcción dunhas salas máis amplas. Con esta ampliación a escola sobe de categoría en canto ao número de usuarios e de prazas ofertadas. Así, disporá de 7 prazas de 0 a 1 anos; 12, de 1 a 2; e 19 de 2 a 3 anos.

Segundo explica o alcalde de Zas, Manuel Muíño, “estas obras de ampliación traduciranse, por unha parte, nun notable incremento do número de prazas ofertadas xa que pasamos de 28 a 38 e, por outra, nunha mellora na prestación do servizo”. O Concello financiará con fondos propios a inversión prevista para estas obras.