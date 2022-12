A mestra Alba Vieites Lestón lanza un libro para motivar ao alumnado

Cee. O vindeiro sábado, 10 de decembro ás 18.30 horas,terá a Biblioteca Municipal de Cee acollerá a presentación do primeiro libro da mestra Alba Vieites Lestón, que ten por título Quiero ir al cole: herramientas y recursos para motivar al alumnado.

A autora estará acompañada por Carmen Pomar, doutora en Psicoloxía Infantil pola USC, e pola alcaldesa de Cee, Margarita Lamela.

Alba Vieites escribiu este libro coa finalidade de amosar a súa paixón pola educación e a súa forma de ensinar ao alumnado a partir da motivación. “Na actualidade, os nenos/as están sobreestimulados e cada vez é máis complexo motivalos na aula”, afirma, e por ese motivo pretende aportar estratexias e recursos para motivar ao alumnado.

“É un libro práctico, visual, con ideas, metodoloxías e diferentes recursos descargables para poder aplicar na aula ou no fogar”, asegura. Está dirixido a familias e a docentes, pois “a colaboración e coordinación entre ambos é esencial para favorecer a aprendizaxe dos nenos e nenas”, engade.

Alba Vieites Lestón é unha mestra de Primaria e PT. Unha mestra por vocación que, despois de varios anos traballando e opositando, o pasado 2021 aprobou a oposición. Actualmente traballa no CEIP San Vicenzo de Vimianzo, colexio no que a acolleron con moito afecto, pero anteriormente estivo como alumna e mestra, no que considera a súa casa, no CPR Manuela Rial Mouzo, de Cee.

Sempre intenta formarse, mellorar e buscar a forma de ensinar e motivar ao alumnado. Como ela di, un profesor/a motivado aumenta as probabilidades dunha aula feliz. Alba comparte no seu Instagram @elauladealba o seu día a día docente, recursos, materiais, ideas e incluso materiais para opositores.