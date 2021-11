A mostra de Labarta Pose percorrerá os centros educativos de Zas

Zas. Despois do seu paso polo paseo fluvial de Baio, chegou ao colexio a exposición sobre a figura de Labarta Pose, promovida polo Concello de Zas. O alcalde, Manuel Muíño; a concelleira de Educación, Pilar García; e a directora do centro, Sinda Cundíns participaron no acto de inauguración ante a atenta mirada do alumnado.

A mostra está composta por seis paneis con fotografías históricas e con textos explicativos sobre a vida e obra do escritor baiés. Durante o acto, o rexedor aproveitou a ocasión para agradecer a colaboración do equipo directivo e convidou aos máis pequenos a que desfruten coñecendo ao autor baiés. E así será porque segundo explicou a directora do centro, nos próximos días todo o alumnado do CEIP Labarta Pose visitará a exposición e traballarán sobre ela.

Nos vindeiros meses a mostra de Labarta Pose continuará viaxando polos centros educativos do municipio co fin de divulgar a figura e o traballo dun dos persoeiros máis ilustres do municipio. As seguintes paradas son o IES Maximino Romero de Lema e logo irá para o CPI de Zas. “Unha vez que a mostra acabe o percorrido polos centros educativos continuará a súa viaxe por outros colexios que xa a solicitaron”, explicou Manuel Muíño durante a presentación.

Esta é outra das actividades que o Concello de Zas está levando a cabo co fin de dar a coñecer a vida e obra de Enrique Labarta Pose e para reivindicar, xunto co traballo da Comisión Labarta Pose, a concesión do Día das Letras Galegas ao escritor baiés.