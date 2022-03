A oposición de Muxía obriga a retirar o plan de melloras viarias do goberno local

A historía repítese en Muxía e os argumentos tamén. Os tres grupos da oposición (PP, non adscritos e BNG) fixeron valer a súa maioría e frearon o plan de melloras viarias proposto polo goberno local (PSOE, 3 concelleiros) que se pretende financiar con cargo ao remanente.

Todos eles coincidiron, unha vez máis, en acusar ao executivo que preside Iago Toba, de “falta de diálogo”. A portavoz do PP, Sandra Vilela, afirmou que “non entendemos que se poida vir ao pleno sen que houbera un diálogo co resto dos grupos, que tamén temos propostas, pero vostede -en alusión ao alcalde- non quere escoitalas”. Sinalou ademais que “o seu único obxectivo é que votemos en contra para despois poñernos a parir nas redes sociais”.

En términos semellantes se manifestou a voceira dos non adscritos, Mónica Vilela, sinalando que “non se pode ir a un pleno sen saber si vai ter os apoios necesarios, pero vostede só pretende que digamos si ou si a todo, e iso xa me cansa e me aburre”.

Pola súa banda, Carlos Fernández, concelleiro do BNG pediu que a proposta quedase sobre a mesa, como así foi finalmente, para “negociala entre todos os grupos e se volva a traer a pleno cos votos asegurados, pois o lóxico é chegar a un acordo para decidir o que se fai co remanente, e canto se vai gastar”.

Ante a negativa da oposición, o rexedor tomou a palabra da voceira do PP e plantexou convocar unha comisión para aprobar as propostas do goberno local e tamén as dos populares “pero, aínda así, a agrupación popular negouse a esta posibilidade”, sinala Toba. Considera que “Muxía non merece unha oposición que ten unha actitude contraditora e que o único que busca é votar en contra a todo o que se propón desde este goberno local”.

Estas son intervencións necesarias, engadiu, “que responden á imperiosa necesidade de execución dado o estado no que se atopan estas vías e camiños, aínda que parece non importarlle á oposición”. As intervencións propostas incluían o arranxo de vías e estradas así como de camiños interiores de núcleos rurais do concello que precisan de atención urxente. Tamén estaba previsto un proxecto de mellora dunha fase dos camiños interiores na localidade de San Martiño, que non puido ser incluído no orzamento complementario e que precisa tamén de arranxo con celeridade.