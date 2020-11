A salvo os cinco tripulantes dun pesqueiro de Fisterra que afundiu esta madrugada

A vila mariñeira de Fisterra espertaba este martes sobresaltada ao coñecerse o afundimento do pesqueiro ‘Porto Freixo Dous’ sobre a 6.30 horas. Afortunadamente, os seus cinto tripulantes foron rescatados sans e salvos polos membros do barco ‘Sempre Airiños’, con base tamén no porto fisterrán.

Segundo explicou o patrón maior, Manuel Martínez, “ao parecer algo obstruíu a hélice do barco e quedaron sen motor, e cando foron mirar xa tiñan a sala de máquinas chea de auga”. Os cinco mariñeiros fixeron uso da lancha salvavidas, da que pouco despois foron recollidos polos compañeiros doutro pesqueiro, que os trasladou a porto. “Físicamente están perfectamente, pero están moi tocados anímicamente”, sinalou Martínez Escarís.

O naufraxio tivo lugar a unhas seis millas do cabo Fisterra, despois de que os mariñeiros procederan a largar o aparello co que faenaban.