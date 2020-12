Acendidos de Nadal a cargo dos ‘heroes’ de Muxía e Camariñas

Os concellos de Muxía e Camariñas outorgaron este ano o mando de acendido dos alumeados de Nadal aos seus “heroes” durante o estado de alarma: voluntarios de Protección Civil, membros da Policía Local, caixeiras e auxiliares de axuda no fogar.

Así definiu o alcalde muxián, Iago Toba, aos voluntarios e axentes da Policía, no acto de acendido da árbore de Nadal que foi retransmitido en directo a través do Facebook municipal. “A nosa forma de vida baséase na axuda, en dar todo de nós polas veciñas e veciños”, afirmou.

José Manuel Riveiro, de Protección Civil, pediu que “non falte ninguén á cita do vindeiro ano, e que este pesadelo remate, para volver a abrazarnos e bicarnos”. Pola súa banda, Alejandro Muíño, da Policía Local, desexou que “este acendido sirva para que en cada casa de Muxía entre algo de luz”.

Na veciña vila de Camariñas, o acendido coincidiu co Día Internacional do Voluntariado, e o goberno local, que preside Sandra Ínsua, quixo tamén que o acto estivese protagonizado por representantes dos sectores que máis traballaron durante o confinamento: Protección Civil, as caixeiras do municipio e as auxiliares de Axuda no Fogar.