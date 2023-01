Achegan cento vinte mil euros para xestionar o castelo da vila vimiancesa

Vimianzo. O responsable de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas, e a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, asinaron o convenio de cooperación para a xestión da Mostra de Artesanía en Vivo e outras actividades do castelo vimiancés e tamén dos Batáns do Mosquetín durante o 2023.

A achega da Deputación é de 120.000 euros, dos cales 102.000 destinaranse para o castelo e os 18.000 restantes para os Batáns. Entre as obrigas do Concello de Vimianzo están a de achegar o persoal necesario para a atención aos visitantes; abrir os centros de acordo cos horarios que se establecen no acordo (o castelo, de martes a domingo, excepto Nadal e Aninovo; e os Batáns, de luns a domingo) e a de elaborar unha estatística de visitas mensual e de xeito obxectivo e valorable.

O Concello tamén se compromete a realizar outras actividades, coma un obradoiro de decorados medievais, un desfile de moda de liño, un obradoiro de maquetas de barcos, exposicións temáticas na cociña, palilladas no patio do castelo, rutas a pé pola contorna do monumento, relatorios sobre os seus distintos aspectos e actuacións musicais e audiovisuais.

A Deputación, explicou Penas, “leva realizado numerosas actuacións encamiñadas á protección, conservación, rehabilitación, musealización e posta en valor do castelo e os Batáns, e con esta nova achega seguiremos avanzando para converter estes referentes do noso patrimonio e as súas contornas nun enclave turístico nacional”. M. L.