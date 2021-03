Acordos e desacordos para arranxar o noiro e a estrada da fábrica de Brens

No último pleno extraordinario da Corporación de Cee quedara sobre a mesa o proxecto para arranxar o noiro que se derrubou sobre a estrada de acceso á factoría de Xeal, en Brens, logo que a oposición pedise que o goberno reclamase á Xunta de Galicia que asumise as súas competencias, dado que a AC-550, que pasa por enriba do referido noiro, é de titularidade autonómica.

Tamén se acordara solicitar o apoio de Xeal dado que é a principal beneficiaria da referida vía. Con tal fin, a alcaldesa, Margarita Lamela, reuníuse esta semana cos responsables da mesma e chegaron a acordo de que a empresa asumirá o 30% (12.456 euros) do custe da mellora da capa de rodaxe e aportará a metade (22.466 €) para arranxar o desprendemento do noiro con formigón proxectado, segundo confirmou a propia rexedora.

Non obstante, dende o BNG entenden que a Xunta debe asumir os referidos traballos e, por iso, a través do seu deputado Daniel Pérez, presentarán unha iniciativa no Parlamento de Galicia para que “a Consellería de Infraestruturas asuma a súa responsabilidade e non trate de que o Concello de Cee pague os arranxos nas súas competencias”.

A este respecto, o portavoz municipal, Serxio Domínguez, sinala que “poñer a excusa de que é responsabilidade do concello parécenos pouco menos que surrealista, xa que o terreo derruido está a carón dos quitamedos. Hai que ter en conta que episodios como este poden pasar en calquera punto desta ou outra vía, e non cremos que teñan que ser as donas das parcelas lindantes as que teñan que asumir o arranxo dos desperfectos para que as estradas non se veñan abaixo”.