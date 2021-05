Adiante Vimianzo aplaude as melloras na estrada de Caxadas a Baíñas

O grupo municipal de Adiante Vimianzo (AV) aplaude que a Deputación da Coruña “cumpra o acordado hai máis de dous anos e aprobe o financiamento do proxecto da senda da estrada que une Caxadas con Baíñas”. Unha obra, din, moi necesaria para os veciños e veciñas que empregan esta estrada provincial, xa que é unha vía con moito tránsito rodado e, ao mesmo tempo, con núcleos de poboación importantes, “e polo tanto con peóns que necesitan día a día transitar, a pé, por esta vía sen arcén co perigo que isto supoñía”.

Alégranse de que, “por fin, o pleno da Deputación aprobe esa obra, que contaba xa co firme compromiso do presidente provincial desde hai máis de dous anos, adquirido sendo alcalde Manuel Antelo, que foi quen realizou as xestións necesarias para que esta senda se fixera realidade”, afirman. De feito, engaden, as cesións de terreo necesarias para poder realizar o proxecto estaban asinadas xa pola veciñanza afectada desde hai moito máis de dous anos.

Por iso, dende Adiante Vimianzo consideran que esta obra “debería ser a día de hoxe unha realidade, pois non había motivos para atrasala cando o mesmo presidente da Deputación se comprometera xa con este proxecto e mesmo o anunciara publicamente naquel momento”. A pesares deso, queren trasladar o agradecemento ao ente provincial por cumprir cos proxectos acordados.