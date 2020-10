O grupo municipal de Adiante Vimianzo pídelle “seriedade” á alcaldesa ante o problema do Servizo de Axuda no Fogar (SAF). “Non se pode tapar a incapacidade de gobernar con mentiras e ataques”, afirma o seu portavoz, Manuel Antelo.

Di que a propia rexedora “recoñece que hai tempo que sabe do problema e que non fixo nada” ata que a empresa concesionaria do servizo comunicou a súa renuncia á xestión do SAF. A raíz diso, engade Antelo, “sentouse con ela e acordan algo que puido facerse dende o principio, facer unha nova licitación”.

Por outro lado, Adiante Vimianzo pídelle á alcaldesa que se dedique a xestionar o concello “e a mirar polos intereses da veciñanza, e deixe dunha vez a propaganda barata e a mentira para tapar a súa incapacidade”. A este respecto, sinala que os datos do SAF son “únicos, e foi a propia empresa quen indicou as horas realizadas durante os 2019 e 2020 ata outubro, dos cales dedúcese un claro recorte do servizo durante o vixente ano, cando máis necesidades hai de atender ás persoas dependentes”. De feito, engade Antelo, “foi a propia alcaldesa quen aprobou un decreto para recortar nun 70% o servizo durante o confinamento; decisión correxida tempo despois”.

Sinala, por outra banda, que a alcaldesa “ou ben engaña á cidadanía intencionadamente, ou non coñece o funcionamento do SAF cando di que as horas as marca a Xunta”. Estas, engade, “veñen determinadas pola demanda de atención das persoas dependentes e é o Concello quen ten que detectar, atender a demanda e prestar o servizo, coa axuda económica da Xunta e da Deputación”.

Dende Adiante Vimianzo lembran tamén que a rexedora cando estaba na oposición “criticou ao máximo a decisión de licitar o SAF, mantendo que o Concello tiña que asumir este servizo, cousa que, agora que é ela a que goberna, renuncia a asumir, incumprindo, deste xeito, as súas promesas electorais e as que lle fixo a un determinado sector das traballadoras, que no seu día organizaron manifestacións e fixeron campaña contra o noso goberno”.

Conclúe Manuel Antelo que, “non é de recibo que Mónica Rodríguez se dedique a insultar a unha oposición que non lle aplaude a mala xestión que está levando a cabo”.