Advirten que Xeal non compra materia prima para arrancar os fornos

Cee. O comité de empresa de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) alerta de que a empresa non está a comprar materia prima para arrancar os dous fornos que están parados, a pesares de que o ERTE rematará o vindeiro día 28.

Din que non saben como se vai retomar o traballo e que a empresa tampouco lles trasladou “un calendario para o rearranque”. Sinalan ademais que as fábricas de ferroaliaxes están nunha fase de “deterioro progresivo pola falta de mantemento e do recorte drástico das súas capacidades produtivas, mentres Xeal fai negocio a conta de producir enerxía explotando os recursos que son de todas as galegas e galegos”.

Denuncian que se están “reducindo de maneira alarmante os empregos”, xa que non se suplen as xubilacións.

Por outra banda, segundo engaden, “a día de hoxe seguimos sen coñecer o plan de viabilidade e sen saber se a empresa o presentou, tal e como llo requeriu a Xunta”.

Están tamén á espera de que a Consellería de Economía concrete a data para a reunión que lle foi solicitada hai varias semanas.

Mentres, os traballadores e traballadoras de Xeal continuarán este venres, día 5, coas concentracións semanais, a partir das 17.15 horas, diante da fábrica de Brens (Cee), para que se atendan as súas demandas. M. LAVANDEIRA