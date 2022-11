Afiprodel participa estes días nun encontro internacional de economía circular en Italia

Unha representación da Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local de Galicia (Afiprodel) e do Concello de Outes atópanse esta semana na cidade italiana de Luca participando no segundo encontro de Circular Rur, un proxecto que ten por obxectivo a implementación da economía circular nos plans institucionais e de usuarios a través do traballo dos técnicos de desenvolvemento local.

A delegación de Afiprodel está encabezada pola súa presidenta, Dolores Pena; a tesoureira, Isabel Agra; o técnico de Turismo de Outes, Ignacio Fernández Dosil; e a consultora Roxana Topciov.