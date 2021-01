Alertan da afectación ao patrimonio de Berdoias do futuro parque eólico

VIMIANZO. A Asociación Parroquial de Berdoias, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte e a Asociación Cultural Colectivo A Rula veñen de presentar alegacións ao documento inicial do parque eólico de Berdoias (Vimianzo) que promove Iberdrola pola súa afectación ao patrimonio cultural da parroquia. No seu escrito enumeran os distintos elementos patrimoniais que “non se contemplan nin recollen no referido documento” e salientan tamén o “impacto severo que o proxecto suporá para determinados bens, en especial para o patrimonio arqueolóxico, coma o dolmen da Casota, a mámoa de Freáns e as dúas estacións de arte rupestre do outeiro de Pedrouzo”. Ademais, alertan da excesiva proximidade da liña de evacuación ó nucleo de Santa Cristiña e o seu patrimonio, e tamén a diferentes tramos do Vieiro Fidalgo, a Vía Mariana ou o Camiño de Santiago a Muxía (por Brandomil). Pola súa banda, Adiante Vimianzo presentou unha moción solicitando o apoio da Corporación ás alegacións presentadas polos referidos colectivos. Piden ademais que a promotora do parque elabore un plan de mellora dos camiños rurais e forestais e outro de delimitación e posta en valor dos conxuntos arqueolóxicos. J. M. R.