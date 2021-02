Alumnos do obradoiro acondicionan a área de ocio Morpeguite

Os doce alumnos e alumnas do obradoiro de emprego forestal comezou este venres as tarefas de mellora na área recreativa de Morpeguite. Estas intervencións, que darán comezo hoxe, servirán para revitalizar a zona, mellorar o estado do espazo de ocio e traballar na conservación das zonas arboradas.

A formación recibida vai dirixida á obtención dun certificado de profesionalidade, neste caso trátase dun certificado de nivel 1 coa especialidade de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. O alcalde de Muxía, Iago Toba, destacou que “este obradoiro é moi beneficioso para os veciños e veciñas de Muxía, xa que tamén serve para frear o éxodo cara as cidades. É tamén unha oportunidade para que os alumnos e alumnas melloren a súa empregabilidade, cualificación e inserción laboral”.