Alumnos do obradoiro Camiño ao Emprego limpan o monte de Aldea Madeira, en Camariñas

O alumnado do Obradoiro Dual de Emprego Camiño ao Emprego promovido polos concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo, da modalidade actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, comezou as tarefas de roza, limpeza e poda no monte Covadiña de Brañas Verdes (Aldea Madeira).

O alumnado-traballador, composto de 12 alumnos e alumnas, será o encargado de mellorar o estado deste espazo baixo a formación e organización do seu monitor Manuel Remuiñán.

Por outra banda a especialidade de turismo, composta por 8 alumnos e alumnas coa monitora Sandra Pesqueira ao fronte, está traballando no deseño e execución dunha visita guiada que leva por nome A muller, o encaixe e o mar na que trata de pór en valor todo o relativo aos oficios desenvolvidos polas mulleres no concello camariñán.

Esta visita realizarase como actividade dirixida, tanto ao público en xeral coma á veciñanza na próxima Semana Santa, en concreto o luns 29 de marzo ás 11:00 horas, cumprindo cos protocolos COVID establecidos polas autoridades sanitarias. As persoas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico ao enderezo electrónico turismo.caminoaoemprego@gmail.com aportando os datos completos das persoas que desexen participar, a súa idade e un telefono de contacto.

Camiño ao emprego

O pasado 28 de decembro deu comezo en Muxía o Obradoiro Dual de Emprego promovido polos Concellos de Muxía, Camariñas e Vimianzo. Dirixido por Lidia Varela consta de dúas especialidades, por unha banda, actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e pola outra promoción turística local e información ao visitante. O obxectivo é mellorar a ocupabilidade das 20 persoas participantes no proxecto co fin de acadar a súa inserción laboral a través da obtención dun certificado de profesionalidade e da adquisición de práctica profesional.