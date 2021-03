Alumnos do obradoiro deseñan catro rutas para a Semana Santa

Vimianzo. Os alumnos do obradoiro dual Camiño ao emprego” na especialidade de Promoción turística local e información ao visitante organizará catro rutas para o comezo de Semana Santa polos concellos de Muxía, Camariñas e Vimianzo.

Comezarán o 29 de marzo cunha ruta pola vila de Camariñas chamada A muller, o encaixe e o mar, que pretende poñer en valor a figura das mulleres na vila mariñeira. A hora de saída será as 11:00 horas da mañá xunto á estatua da muller e terá unha duración dunha hora e media.

O martes 30 haberá unha visita guiada polo castelo de Vimianzo para coñecer a historia do seu concello e da fortaleza medieval. O punto de encontro será a entrada da fortaleza ás 11:00 horas da mañá e durará 40 minutos. Ao día seguinte, mércores 31, organizarán dúas visitas pola vila de Muxía. Ás 11:00 horas comezará o percorrido Coído, zona cero para coñecer a realidade do Prestige e visitar o Museo do Voluntariado. Cunha duración duns corenta minutos aproximadamente terá como punto de partida a praza do Coído. E ás 12 da mañá, dará comezo un paseo pola costa muxiana co roteiro Vila de salitre que amosará a cultura mariñeira deste lugar onde se unen realidade e misterio.

As visitas guiadas terán un aforo limitado a catro persoas por mor das restricións sanitarias polo que será necesario anotarse previamente por vía telemática, indicando nome e teléfono de contacto, ao correo electrónico: turismo.caminoaoemprego@gmail.com.