Amplia representación de colectivos de Vimianzo nos laboratorios itinerantes de Cultura Dixital

O Concello de Vimianzo estivo moi presente na realización dos Laboratorios Itinerantes de Cultura Dixital, que contan co financiamento da Deputación da Coruña e conectan a profesionais do ámbito tecnolóxico co tecido asociativo para experimentar, de maneira colaborativa, coa creación de contidos dixitais.

Este xoves tivo lugar a última sesión dunha destas actividades, de Acción de Guerrilla coa produtora Illa Bufarda, no que participaron varias entidades do municipio. No obradoiro de Creación Audiovisual, impartido por Merenda Creativa, participaron 15 persoas pertencentes a 10 entidades distintas do Concello de Vimianzo.

Afiprodel, Cruz Vermella, As Curandeiras, O Castelo, Pasatoxos, Cherinkas, Irmandiña, Berdoias, Neira Marcos de Salto e o propio Concello de Vimianzo foron as organizacións que se deron cita durante as sesións.

Nos Laboratorios Itinerantes de Cultura Dixital “máis que o resultado final de cada proxecto, o que importa é o proceso que, neste caso, tradúcese nunha veciñanza participativa descubrindo como contarse a si mesma a través dos recursos que lle ofrece a contorna dixital”, afirman. Os obradoiros pecharán as aulas o vindeiro venres 26 de marzo.