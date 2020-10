Apoio unánime en Cee ás reivindicacións dos traballadores de Xeal

Cee. Todos os grupos políticos da Corporación de Cee (PSOE, PP, IxCee, BNG e Cs) manifestaron o seu “firme apoio ás reivindicacións dos traballadores de Xeal e na defensa da economía local”, nunha xuntanza que mantiveron o luns con membros do comité de empresa.

A alcaldesa, Margarita Lamela, asegura que “a Corporación vai estar vixiante no cumprimento das condicións da concesión e na necesidade de que o plan de viabilidade sexa garante da actividade produtiva e o mantemento dos postos de traballo”.

Por iso, anunciou que instarán á Xunta de Galicia a convocar ao comité para analizar conxuntamente o referido plan presentado pola empresa ante a administración autonómica.

A rexedora sinalou ademais que os representantes políticos locais volverán a reunirse co comité “logo da reunión de alcaldesas e alcaldes da comarca co presidente da Xunta”. Unha xuntanza que teñen xa solicitada pero para a que aínda non teñen data, segundo Margarita Lamela.

Preocupa a situación xa que, asegura, “a realidade é que dende principios de ano, as plantas de Cee e Dumbría atópanse ao 10% da súa capacidade de produción, con só 2 fornos de 5 en funcionamento, perdéndose postos de traballo entre persoal eventual e industria auxiliar”. J. M. RAMOS