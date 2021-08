Aposta pola arte reivindicativa e participativa de Teresa Búa

A artista muxiana Teresa Búa está a desenvolver na súa vila natal un proxecto de arte participativa e reivindicativa que foi seleccionado na convocatoria de Residencias Insitu da Fundación Didac, cuxos resultados serán presentados na vindeiro xornada do 11 de setembro ante a referida entidade.

A iniciativa consta de varias accións, entre elas unha performance na que Teresa Búa involucrou a preto de trinta palilleiras de todas as idades de Camariñas, Vimianzo e Muxía. Baixo o lema O encaixe que camiña, rodearon a pasada semana o santuario da Virxe da Barca cunha gran cinta de encaixe de 80 metros de lonxitude a modo de gran cola do vestido da artista muxiana. Unha peza que foi elaborada pola artesán Sitola, quen adicou máis de sesenta días de traballo á creación da puntilla, que ten como principal motivo o deseño coñecido como Cunchiñas.

Ademais de promocionar a cultura e o patrimonio, o proxecto da creadora muxiá ten tamén un obxectivo reivindicativo: “Repensar o retablo da Barca”, afirma. Con tal fin promoveu unha instalación artística que se pode ver no primeiro andar da Casa das Beiras de Muxía, a cal inclúe un buzón no que os veciños e veciñas poden deixar as súas propostas e ideas. A intención, afirma Teresa, “é que a xente reflexione sobre a procedencia, ou non, de dotar dun novo retablo ao santuario”.

Hai que lembrar que o orixinal, deseñado no seu día por Miguel Romay, foi destruido no Nadal de 2013 por un gran incendio provocado por un raio, que danou todo o templo. Hoxe en día, e como alternativa, o oco deixado foi cuberto cunha recreación fotográfica a escala real.

COMPARTIR. Unha vez rematado o proxecto, a artista muxiá quere que “todas as propostas poidan ser compartidas coa xente, especialmente, coas persoas que poden poñer man para que esto no quede en terra de ningures”. Entende que “unha igrexa como a da Barca, unha das metas do Camiño de Santiago e unha icona do Concello de Muxía, non pode estar nesta situación”.

Asemade, outro dos obxectivos deste proxecto era amosar que tamén é posible “facer arte no rural, e que non se quede só nas cidades”.

Teresa Búa traballa actualmente na creación de prendas de vestir artísticas, e na súa liña de traballo destaca a aposta pola cultura galega e a reflexión sobre o patrimonio, tanto material como inmaterial.