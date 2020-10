Aprobada a nova proposta de gasto en Muxía co aval dos non adscritos e o BNG

O goberno local de Muxía (PSOE, 3 edís) conseguiu sacar adiante unha modificación orzamentaria de 72.988 euros para ampliar o gasto e contar así cuns orzamentos definitivos. Tanto os catro edís non adscritos (escindidos do PSOE) como o concelleiro do BNG apoiaron a proposta, namentres que os membros do PP se abstiveron, logo de presentar unha enmenda. O alcalde acusounos de querer quitarlle 50.000 € aos muxiáns, algo que, segundo a portavoz popular, Mónica Vilela, “non é certo, pois o que se nos plantexou foi unha chantaxe política que non imos volver a permitir”.

A nova partida será investida para mercar un brazo para o tractor desbrozador (10.100 €); reparar os accesos a núcleos poboacionais (17.700 €); complementar o PEL Reactiva de axudas a pequenas empresas e autónomos (15.000 €); á colaboración con AFAFeS (1.500 €); a gastos diversos (7.000 €);: a estudos e traballos técnicos de alcantarillado (5.000 €); á pavimentación de vías públicas (15.000 €) e ao trabamento de residuos (1.688,85 €).

Di que se lles pediu pospoñer o pleno que se debía celebrar o 25 de setembro “para poder sacar adiante o PEL, e aproveitaron para incluir o resto dos gastos nunha única proposta, co que nós non estamos de acordo”. Asegura que son partidas “para zahorra, alquitrán e estudos técnicos, e nós non imos ser cómplices dun mal gasto de fondos públicos, pois gastar non é sinónimo de facer máis, o que hai que facer é unha boa xestión dos recursos”.

Iago Toba, pola contra, amosouse “tremendamente satisfeito de que ao fin os orzamentos de 2020 sexan unha realidade”, e anunciou que proximamente “se poderá ver moito movemento en Muxía no que respecto a melloras de bens e servizos”. Dixo ademais que o seu goberno “funciona e nunca con tan poucos, tanto se fixo. Seguiremos traballando por e para Muxía con máis forza ca nunca” engadiu.

Os exconcelleiros do goberno tenderon ao diálogo co executivo para sacar adiante o que sexa de interese para a a veciñanza de Muxía. No PP din non saber se “é que xa cambiaron de opinión”, pero a súa portavoz reiterou onte que “nós seguimos abertos a que haxa un cambio de goberno porque este non é o que precisa Muxía”.

Na sesión tamén foron fixados o luns de Pascua e o luns da Barca como festivos locais para o 2021, coa unanimidade de toda a Corporación.

No apartado de mocións, o Partido Socialista presentou un documento relativo ao sobrecuste dos gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos reclamando á Xunta que financie un servizo “que non é competencia nosa e que tivemos que asumir como”, sinalou o alcalde. A proposta foi apoiada tamén polos non adscritos e o BNG, namentres que os concelleiros do PP votaron en contra.

Tamén foron aprobadas dúas mocións presentadas polos nacionalistas, relativas ao protocolo covid-19 no ensino e ao peche do Insituto Social de la Marina (ISM) de Corcubión. Pola súa banda o Partido Popular presentou outras dúas mocións, relativas ao ISM e á conciliación dos pais e nais de nenos con necesidade especiais, que foron aprobadas por unanimidade. O alcalde expresou o compromiso de tentar buscar unha solución comarcal.