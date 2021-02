Aprobadas axudas para cincuenta e seis microempresas de Camariñas

Camariñas. O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou este xoves a resolución definitiva, tras o período de alegacións, do plan de axudas do Concello de Camariñas dirixido aos autónomos e microempresas que sufriron as consecuencias da declaración do Estado de Alarma, e do que se beneficiarán un total de 56 empresas.

Os adxudicatarios deste plan de axudas, cofinanciado pola Deputación da Coruña a través do PEL-Reactiva, recibirán entre 1.500 e 3.000 euros segundo a puntuación concedida. Así, repartirase o 100% do orzamento destinado para este fin, que era de 102.500 euros. Cada beneficiario deberá xustificar os gastos subvencionables antes do 31 de marzo. Un dos requisitos é o de estar de alta ata o 31 de marzo de 2021, por conta propia ou no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, ou ter rexistrada a empresa, mantendo a mesma forma xurídica anterior ao Estado de Alarma.

Os gastos subvencionables son a compra de material desinfectante e de limpeza, seguros, suministros, adquisición de mamparas, arrendamentos de locais, vehículos, maquinaria... realizados entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 2020. J. M. RAMOS