Arte cesteira de Julia de la Cal na Mostra de Camariñas

Camariñas. Julia de la Cal, a cesteira e deseñadora que hai detrás de La Parabólica, será unha das artesás que conformen a novidosa sección ArtEncaixe, que se estrea na XXX Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, que se celebra do 8 ao 12 de outubro.

La Parabólica centra a súa actividade na cestería, dende a creación de pezas de uso cotián coma unha cesta ou un bolso, mobiliario e iluminación, ate cestería aplicada ao paisaxismo e ao interiorismo, instalacións artísticas, intervencións no espazo, obradoiros e actividades docentes.

En 2004, Julia de la Cal trasladouse a Barcelona para estudiar Deseño Gráfico e Industrial na Escola Massana, onde tamén cursou o posgrao de Artesanía e Deseño. En Barcelona desenvolveu a súa carreira coma deseñadora e brand manager durante máis de 10 anos. A finais de 2015 volveu a Galicia, onde obtivo a Carta de Artesanía e continúa traballando tanto no campo do deseño como no da cestería.

Na actualidade colabora con diferentes entidades e profesionais, desenvolvendo obradoiros participativos e impartindo cursos de cestería tradicional e contemporánea, participando en feiras e encontros dentro e fóra de Galicia e cultivando o seu propio vimbio.

Para Julia de la Cal, participar na XXX Mostra do Encaixe de Camariñas é “todo un orgullo”, unha oportunidade de “amosarlle ao mundo as pezas feitas a man, elaboradas dun xeito único e transmitir as emocións que o encaixe lle outorga á manufactura”, subliña.