Arte para reflexionar na Lonxa Vella camariñana

CAMARIÑAS. Este sábado, 2 de outubro, ás 12.00 horas, a Lonxa Vella de Camariñas acollerá a inauguración da instalación Nit Mediterrània, do artista pitiuso Ángel Zabala, que estará exposta indefinidamente no interior do edificio, que pronto será rehabilitado para albergar o futuro do museo dos naufraxios, e que poderá verse só desde o exterior a través dun cristal instalado previamente. No acto inaugural participarán o propio artista, a concelleira de Cultura,

Encarna Liñeiro, o primeiro tenente de alcalde, Sergio Caamaño, e o comisario, Antoni Torres. Esta instalación, formada unicamente dunha peza, invita a reflexionar sobre o drama da emigración ilegal e as duras condicións da viaxe que realizan milleiros de persoas ao atravesar o mar en busca dunha vida mellor. Camariñas é unha terra de naufraxios e, con esta mostra, busca darlle visibilidade a esta situación presentando a obra dun artista de gran potencia visual e compromiso social. J. M. R.