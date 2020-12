Artellan alternativas para que poidan chegar os Reis Magos

A chegada dende Oriente dos Reis Magos tamén se verá alterada pola COVID, pero as Súas Maxestades prometen que non faltarán á súa cita cos nenos e nenas da zona e xa teñen artelladas varias alternativas para manter viva a súa ilusión.

A Camariñas chegarán en barco, segundo lle confirmou onte por videoconferencia o rei Melchor á alcaldesa, Sandra Ínsua. Visitarán o municipio o día 5 de xaneiro. A tradicional cabalgata percorrerá o concello, pero este ano non fará paradas nin se lanzarán caramelos. Para compensar aos pequenos, Melchor anunciou que enviarán ás casas de todos os nenos e nenas unha carta e unha bolsa de gominolas. Bastará con que as familias comuniquen a súa dirección na biblioteca.

Pola súa banda, en Cee botarán man das novas tecnoloxías, e os Reis conectarán cos pequenos da casa a través de videochamada. Os interesados en contactar con eles deberán rexistrarse na web www.nadal2020.es ou chamar ao 641 585 245, segundo confirmaron onte a alcaldesa, Margarita Lamela, e o emisario de Súas Maxestades, que este martes visitou o municipio.

Confirmaron tamén que Papá Noel e os Reis percorrerán as parroquias e as rúas ceenses os días 24 de decembro e 5 de xaneiro, respectivamente, porque, aínda que este será un ano diferente, a rexedora asegurou que os Magos “non lle teñen medo á COVID”.

Antes de que cheguen as comitivas de Laponia e Oriente, en Cee gozarán de teatro con Malasombra e a súa obra Sós (o día 13, ás 20.00 horas); música a cargo de Vento Dolce co concerto Bo Lyric Nadal (o día 19, ás 20.00 horas); música de Nadal na rúa coa Banda Municipal de Cee (o día 26, ó mediodía); maxia con Abarajar Producciones, que presentará o espectáculo Enmagiarte, e Dani Polo (o día 27, ás 18.00 horas), e Apren-Deimi (o día 29, ás 18.00 horas). A programación inclúe tamén o espectáculo infantil U-la Lúa? de A Xanela do Maxín (o día 28, ás 18.00).

E en Coristanco, o alcalde, Juan García, emitiu un bando autorizando “a visita de Melchor, Gaspar e Baltasar a todas as casas do municipio, con escolta policial e cun permiso especial para cruzar fronteiras e confinamentos perimetrais, para que non teñan problemas e poidan repartir os agasallos como veñen facendo todos os anos”.

En Muxía, membros de Protección Civil e da Policía Local protagonizarán o acendido da árbore de Nadal, que será retransmitido por Facebook o domingo, día 6, a partir das 19.00 horas. Será o de maior tamaño da comarca e contará con dez aros, un por cada mes de pandemia.

A COVID tamén está a deixar impronta noutros puntos, como en Negreira, onde organizaron un acendido cun impresionante pasarrúas máxico a cargo de Troula Animación, e a posterior actuación da charanga Os Celtas. En Ames (onde os bares aínda están pechados e teñen máis restricións) optaron por un acto máis austero, sen música e co rexedor, edís e alumnos do obradoiro de emprego. Alí, e aparte dos arcos de luces, teñen xa acesos catro elementos de gran tamaño, instalados nas prazas do Concello e da Maía (Bertamiráns) e nas de Manuel Murgía e do Milladoiro, ademais de incluír un photocall con forma de marco luminoso de fotos ca cifra 2021 en grande, unha árbore de 15 metros e unha bola xigante.

Pola súa banda, o Concello de Oroso acendía este martes o seu alumeado de Nadal, que estará ata o día 6 de xaneiro de 2021 e co que pretenden “sorprender á veciñanza” cuns motivos “especiais e variados, con elementos novos e coa intención de que Oroso viva unhas festas diferentes pero especiais”, indican.