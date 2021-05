As nenas do grupo As Cabaleiras do Camiño, da asociación Pedras Miúdas de Lires (Cee), gañaron o I Concurso de Canto e Percusión Tradicional Ultreia, na categoría para menores de 12 anos. Dende o colectivo queren transmitirlle os parabéns a Carla, Nuria, Aldara, Antía, Xulia, Nora, Uxía, Iris e Paula, e por suposto o seu mestre Miro Da Leonesa.