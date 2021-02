Aumentan en nove concellos as horas de axuda no fogar

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou onte A Laracha, onde informou que na área de Bergantiños e Costa da Morte incrementáronse en máis de 40.000 horas anuais o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) nos concellos de Cabana, Camariñas, Carballo, Cee, Coristanco, A Laracha, Malpica, Ponteceso e Zas. O incremento permitiu a estes municipios pasar das 317.892 horas de que dispoñían ata o momento ás 358.368 coas que contan na actualidade.

En total, estes nove concellos atenden a 765 persoas e contarán con marxe para incrementar o servizo en 2021 se fose necesario.

No caso da Laracha, o delegado, que estivo acompañado polo alcalde, José Manuel López, e a concelleira de Servizos Sociais, Rocío López, destacou que a Xunta aumentou en máis de 4.050 as horas postas a disposición do Concello, ata as 45.420 horas anuais. Hoxe este municipio atende a 101 persoas a través deste servizo.

O representante da Xunta destacou, así mesmo, que a Consellería de Política Social vén de incrementar en 10 millóns de euros o investimento destinado ao SAF, que en 2021 ascenderá a un total de 83,6 millóns de euros. Na provincia este incremento levouse a cabo en 51 concellos, o que significa un aumento nestes municipios de preto de 685.000 horas anuais ata chegar a un total de máis de 4,3 millóns de horas ao ano e 4.133 usuarios.

Trenor lembrou que nestes momentos en Galicia invístense nas persoas dependentes 400 millóns de euros ao ano, dos que máis de tres cuartas partes —o 76 %— veñen das arcas autonómicas Lembrou que Galicia e as demais comunidades levan anos solicitando o cumprimento da Lei respecto á parte do financiamento que corresponde ao Goberno central. Valora positivamente o incremento da achega anunciado polo Executivo de Madrid, pero “esta contía segue a estar moi lonxe do 50 % que marca a lexislación”, afirmou.