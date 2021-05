AV di que seguirá a facer oposición para evidenciar as irregularidades que se cometan

Vimianzo. Logo que o Xulgado de Corcubión acordase o sobreseimento da denuncia presentada contra a alcaldesa, dende Adiante Vimianzo aseguran que “o feito de que o xulgado non considere que haxa probas suficientes para xulgar por un delito á rexedora, non quere dicir que se fixeran as cousas ben cando se contratou dun xeito irregular as luces ornamentais de Nadal do ano 2019. De feito, esta contratación conta con dous reparos suspensivos da Intervención, que poñen de manifesto irregularidades nesta xestión”.

Din que seguirán a facer unha oposición que poña o acento en mellorar a xestión municipal e en evidenciar as irregularidades que se cometan. “Non estamos na oposición para aplaudir ao goberno municipal como fan outros, senón para mirar polos intereses veciñais e o bo uso dos cartos públicos”, afirman.

Sinalan que van aló “dous anos de total desgoberno e despilfarro de cartos, carente de iniciativa e de propostas para solucionar os problemas dos vimianceses”. Lembran que foi Adiante Vimianzo quen tivo a iniciativa de apoiar economicamente aos sectores máis desfavorecidos pola pandemia, e que foi o goberno municipal “quen recolleu parte das nosas iniciativas, ignorando

outras sen xustificación. Así, quedaron fóra das axudas moitas empresas e persoas autónomas inxustamente, ademais de persoas traballadoras e estudantes”, sinalan.

En canto ás obras públicas, afirman que o actual goberno está executando “con máis de dous anos de atraso” as que o executivo presidido por Manuel Antelo deixou aprobadas ou listas para licitar, “o que manifesta falta de iniciativa e de compromiso co traballo feito anteriormente”.

No ámbito cultural e deportivo, engaden, o goberno actual eliminou totalmente a actividade social, cando outros concellos souberon

adaptalas á novas circunstancias (escolas culturais e deportivas), e no ámbito do patrimonio “estamos nun parón de iniciativas sen precedente (mellora da contorna do castelo ou adquisición dos dolmens)”. No parque empresarial de Vimianzo non se instalou ningunha empresa dende que comezou este goberno, e no ámbito urbanístico “hai unha parálise total nas licenzas e un entorpecemento nas comunicacións previas. A incapacidade para gobernar o concello queda de manifesto claramente co feito de que non foron capaces de elaborar nestes dous anos un orzamento propio, estando vixente o aprobado polo goberno de Manuel Antelo”, subliñan.

Acusan a Mónica Rodríguez de estar “empeñada dende sempre en atacar e desprestixiar ao noso grupo e ao seu portavoz e exalcalde Manuel Antelo, cunha saña e odio persoal nunca vista. A alcaldesa é incapaz de dialogar e de chegar a consenso co noso grupo, a pesar das distintas propostas que achegamos por diferentes temas (pandemia, licitacións, obras....)”. Sinalan ademais que tampouco é a persoa máis indicada para falar de non xudicializar a política, “xa que ela mesma presentou máis dunha ducia de denuncias cando estaba na oposición, contra calquera iniciativa municipal e sen base ningunha. De feito non prosperou ningunha delas no seu momento. Hai que lembrar que

mesmo denunciou a unha funcionaria por presentar unha baixa médica motivada por un embarazo a termo”, enganden

“Mal camiño leva Vimianzo, e á vista de todos está, cando o goberno municipal se dedica a facer propaganda en contra da oposición, e a paralizar as iniciativas deixadas polo anterior goberno. Mala política é aquela que pon trabas á oposición e dilata en medio ano o acceso aos expedientes e a información á oposición, incumprindo a lei de transparencia e obrigando a acudir ao amparo da xustiza para o exercicio dos dereitos políticos. Mala política é a que non ten iniciativa no pleno, quedando convertido en reunións carentes de interese e propostas. Mal goberno é aquel que monta espectáculo para desprestixiar e linchar politicamente á oposición, en vez de levar a cabo iniciativas e obras públicas”, conclúen.

O grupo Adiante Vimianzo, aseguran, “sempre antepuxo os intereses veciñais e a boa xestión do diñeiro público por diante doutras cousas. Polo tanto agarda do goberno municipal un cambio de actitude e que deixe o espectáculo público, a insidia, a mentira e o odio fóra da corporación”.