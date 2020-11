Axudas ao albergue Bela Muxía para proxectos de sustentabilidade e accesibilidade

O Albergue Bela Muxía, pertencente á Rede de Albergues Xuvenís de Galicia, vén de gañar 8000 euros nas axudas convocadas pola Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ), para a posta en marcha de proxectos centrados na sustentabilidade e a accesibilidade.

En concreto, este albergue foi premiado con 4000 euros na categoría de accesibilidade co proxecto “Acreditación de turismo accesible” e con outros 4000 na modalidade de sustentabilidade coa “Instalación fotovoltaica de consumo directo”, que pretende poñer en marcha un sistema propio de produción de enerxía mediante o uso de renovables (solar fotovoltaica) para reducir o consumo eléctrico e a dependencia da rede, diminuír as emisións de CO2 e a pegada do carbono.

A REAJ destina 24.000 euros para que os albergues da rede poidan acometer proxectos nas súas instalacións. Un importe de 12.000 euros para tres iniciativas cun obxectivo sustentable e a mesma contía para outros tres proxectos que procuren a integración de todas as persoas e faciliten o seu acceso ao movemento alberguista coa eliminación de barreiras e co fomento a igualdade de oportunidades.

Concerto Privado

O albergue muxián vén de recibir a visita de Miko Weaver, que foi guitarrista de Prince durante dez anos. Durante a súa estancia deleitou aos hóspedes cun pequeno concerto privado.